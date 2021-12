Mirandola, Ganzerli (Pd): “La Lega conferma le politiche fiscali della Giunta Benatti”

MIRANDOLA- “La politica del non aumento delle tasse dell’Amministrazione leghista equivale a confermare in tutto e per tutto l’impianto fiscale della giunta precedente”- ad affermarlo è il capogruppo Pd di Mirandola Roberto Ganzerli.

Ecco la sua nota:

“L’annuncio della Giunta di Mirandola ‘non ci saranno aumenti delle tasse’ ha lo stesso sapore della frase fatta che recita: ‘Anche domani sorgerà il sole’. Ci rassicura ma allo stesso tempo ci dice che tutto rimarrà come prima.

È l’esatto contrario di quello che la Lega aveva sbandierato nella passata campagna elettorale: “Il carroccio è il cambiamento, un taglio netto al passato modo di governare”.

Invece la politica del non aumento delle tasse equivale a confermare in tutto e per tutto l’impianto fiscale della Giunta Benatti, una scelta che fa il paio con il proseguo della ricostruzione avviato sempre dalla Giunta precedente.

Per le ‘grandi’ imprese a marca Lega- come la copertura di via del Lotto- o, si spera, per una visione della città moderna che affronti veramente i temi contemporanei della propria evoluzione socio/economica e ambientale, bisognerà aspettare non si sa bene cosa.

Fortunatamente sono arrivati dallo stato 200 milioni di euro in soccorso delle imprese in crisi che questa Giunta ha avuto il merito di liberare un anno dopo il necessario. Intanto hanno rotto l’Unione e isolato Mirandola e il bilancio andrà per l’ennesima volta in esercizio provvisorio dove si gestiranno solo le spese ordinarie senza l’ombra di nessun nuovo investimento per far crescere e dare un futuro solido alla città. Forse il nuovo motto della Lega mirandolese, tra una festa e una strizzatina d’occhi ai no vax è: ‘chi si contenta gode’”.