Mirandola: i cittadini reclamano più sicurezza, ma per l’assessore Lodi “vogliono mettersi in mostra”

MIRANDOLA- Davanti all’appello dei cittadini che reclamano più sicurezza, a seguito dei frequenti furti di ricambi d’auto a Mirandola, l’Amministrazione comunale- e in particolare l’assessore alla sicureza Roberto Lodi- ha pensato bene di replicare con una feroce critica: “Di fronte a un episodio, o peggio ancora a fatti avvenuti in altri Comuni nei giorni scorsi, c’è chi non ha perso l’occasione di volersi mettere in mostra e puntare il dito contro l’Amministrazione, rispetto alla sicurezza. Con il solo risultato, però, di procurare allarme nella popolazione. Semplicemente, un gesto da irresponsabili quando, data l’importanza della tutela dei cittadini, occorrerebbe unire gli sforzi tutti nella stessa direzione”.

Una replica decisamente “sopra le righe” e fuori luogo considerando le segnalazioni e l’apprensione dei residenti di Mirandola Ovest. Denunce che avrebbero dovuto aprire un tavolo di confronto costruttivo e di reciproca collaborazione tra cittadini e Amministrazione ma che, al contrario, sembrano aver colpito un “nervo scoperto”.

In realtà è lo stesso assessore Lodi ad ammettere una carenza di organico della polizia locale: “Oggi meno di 15 per le esigenze dell’Unione, ma che da gennaio incrementeranno fino a 21 più il dirigente”- ha spiegato. E per quanto gli agenti di polizia locale svolgano un ruolo cruciale per la sicurezza del territorio, non possono arrivare ovunque.

L’Amministrazione mirandolese si è affrettata a precisare quanto “l’assessore Lodi stia facendo tutti gli sforzi necessari al fine di migliorare il presidio e il monitoraggio del territorio, attraverso un lavoro meticoloso condotto dagli agenti del presidio di polizia locale, ricordando l’importante lavoro di efficientamento della videosorveglianza in corso”.

Speriamo fortemente che il nuovo potenziamento della videosorveglianza e l’arrivo, a gennaio, dei nuovi agenti di polizia locale possano concretizzarsi nel più breve tempo possibile ed essere un primo passo verso i cittadini.

Nel frattempo ci auguriamo che l’assessore Lodi possa farsi carico prontamente delle richieste dei mirandolesi che, al di là delle diverse percezioni, stanno vivendo una grande momento di disagio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017