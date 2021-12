Niente quarantena per i vaccinati con terza dose o con seconda da meno di 4 mesi: le nuove regole

Cambiano, in Italia, le regole per la quarantena di chi è entrato in contatto con persone positive al Coronavirus. Nel corso del Consiglio dei ministri svoltosi nella serata di ieri, 29 dicembre, infatti, il Governo ha modificato le norme inerenti all’autoisolamento (qui l’articolo con le altre decisioni prese dal Governo, tra cui l’estensione dell’obbligo di Super Green Pass). In particolare – si legge sul sito dell’Ansa – la quarantena è stata azzerata per tutti coloro che, asintomatici ma venuti in stretto contatto con una persona positiva al Covid, abbiano ricevuto la dose booster di vaccino anti-Covid, oppure abbiano ricevuto la seconda dose da meno di quattro mesi. In base alle nuove norme, però, sarà comunque prevista una forma di autosorveglianza (utilizzare mascherine Ffp22 per alcuni giorni) e l’esecuzione, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo, di un tampone con esito negativo.

Per chi ha ricevuto la seconda vaccinazione da più di quattro mesi e non ha ancora ricevuto la dose booster – scrive l’Ansa – la quarantena rimane, invece, in vigore, ma scende dagli attuali 7 a 5 giorni, con test negativo. Nessuna modifica, infine, per quanto riguarda la quarantena dei non vaccinati: il periodo di autoisolamento resta di 10 giorni.

