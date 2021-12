Super Green Pass esteso a mezzi pubblici, alberghi e feste: nuovi limiti per i no vax

Oltre ad aver approvato le nuove norme riguardanti la quarantena (qui l’articolo con tutti i dettagli), nel corso del Consiglio dei ministri svoltosi nella serata di ieri, 29 dicembre, il Governo ha esteso l’obbligo del cosiddetto Super Green Pass (che si ottiene in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid oppure dopo essere guariti dal Covid) ad altre attività e servizi.

In particolare, si legge sul sito dell’Ansa, a partire dal prossimo 10 gennaio il Super Green Pass sarà necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, compreso quello locale o regionale. Dalla stessa data, si amplierà l’uso del certificato verde rafforzato anche ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita, piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Per il momento rimandata, invece, l’ipotesi dell’estensione dell’obbligo di possedere il Super Green Pass a tutti i lavoratori.

Tra le altre novità della giornata di ieri, l’intesa per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 e la nuova riduzione della capienza degli impianti sportivi: si tornerà ad una capienza massima del 50% per quelli all’aperto (stadi) e del 35% per quelli al chiuso (palazzetti).

