Ospedale Mirandola, interrogazione del gruppo Liste Civiche Pd sulla riduzione posti letto durante le festività

MIRANDOLA – Il gruppo consigliare “Liste Civiche PD” nell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), a firma del capogruppo Paolo Negro e dei consiglieri Carlo Tassi e Orville Raisi, rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione Sanità in Unione, ha depositato un’interrogazione urgente sul tema della rimodulazione della degenza chirurgica dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, che ha visto una riduzione della dotazione di posti letto dell’Area omogenea chirurgica dai 24 a 12 posti letto, come denunciato nei giorni scorsi dal consigliere provinciale Antonio Platis (Forza Italia). Una rimodulazione temporanea – come spiegato dall’Ausl di Modena, in vigore dal 24 dicembre fino a domenica 9 gennaio.

“Siamo assolutamente consapevoli dell’eccezionalità della situazione e delle ragioni contingenti che hanno portato a questa scelta organizzativa dell’Ausl – spiegano i firmatari dell’interrogazione – La nostra interrogazione vuole mettere a fuoco un obiettivo: queste rimodulazioni vanno portate per tempo all’attenzione dei sindaci perché siano appunto un fatto eccezionale e straordinario. Non si possono consolidare come soluzione organizzativa ricorrente, con tutte le conseguenze del caso. Questo è per noi il punto. Si qualificano da sole le parole ancora una volta strumentali del sindaco Greco che pur consapevole delle ragioni oggettive non perde l’occasione per la solita giaculatoria fotocopia sull’ospedale, ormai un disco rotto”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017