Provinciali, Aimi (FI): “Esito delle urne conferma il nostro radicamento e la nostra capacità di aggregazione”

Attraverso una nota stampa, Enrico Aimi – coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna – commenta gli esiti delle elezioni per il rinnovo del consigli provinciali (qui i risultati modenesi), svoltesi nella giornata di sabato 18 dicembre:

“Soddisfazione del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna per l’esito delle elezioni Provinciali che hanno visto il partito presente, rafforzato e protagonista delle sfide territoriali nelle province in cui si è votato nella giornata di sabato. La conferma della vittoria a Piacenza, il 6 a 6 nel ferrarese, l’ingresso anche di nuovi eletti nei consigli di molte province è un risultato che premia il lavoro di tanti bravissimi dirigenti e militanti azzurri che hanno lavorato in ottica di squadra. E’ per me motivo d’orgoglio quello di essere alla guida di un Coordinamento così appassionato e che difende il bene della propria comunità. In molte realtà i nostri candidati hanno ottenuto addirittura il doppio dei voti rispetto a quelli che alla vigilia erano “sulla carta”. Il lavoro con gli alleati e le liste civiche di riferimento è stato positivo e determinante. Un riconoscimento speciale va a Patrizia Barbieri, sindaca di Piacenza e riconfermata presidente della Provincia e ai consiglieri eletti Paola Galvani e Armando Piazza. Nel reggiano un risultato sorprendente lo ha ottenuto Davide Ganapini, mentre nel modenese trionfa nuovamente nel centrodestra Antonio Platis, con oltre sessanta tra sindaci e consiglieri che lo hanno votato, trascinando la lista e consentendo l’ingresso di un quarto consigliere alla coalizione. Ottimo il risultato anche di Alessandro Ama’ nel ferrarese e del civico vicino a Forza Italia Enrico Castagnoli a Forlì Cesena, eletto con percentuali importanti. A Rimini gli azzurri strappano due seggi con la giovane e caparbia Greta Testa che fa il pieno dei voti a Riccione e con Roberto Maggioli che conquista un positivo radicamento territoriale”.