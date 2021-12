Roberto Solomita è il nuovo segretario provinciale Pd

SOLIERA- Con 1.170 sì, 28 no, 34 schede bianche e 2 nulle su 4.424 aventi diritto, i circoli Pd del modenese hanno eletto Roberto Solomita segretario provinciale.

Dal 26 novembre al 12 dicembre 1.234 cittadini di 63 assemblee della provincia di Modena hanno votato per eleggere i segretari di circolo (sul sito la lista completa http://www.pdmodena.it/commissione-provinciale-congresso-2021/) insieme ai segretari provinciale e regionale Pd. Roberto Solomita, con il 97,66% di voti a favore (1.170 sì, 28 no, 34 schede bianche e due nulle su 4.424 aventi diritto) è stato eletto nuovo segretario del Partito democratico per la provincia di Modena, mentre Luigi Tosiani sarà segretario regionale.

“La Commissione congressuale, che si è tenuta nel pomeriggio di martedì 14 dicembre, ha valutato e ratificato il risultato del voto emerso dai circoli Pd della provincia– ha affermato la presidentessa della Commissione congressuale Renza Barani- Roberto Solomita assumerà il ruolo di segretario a partire dal 21 dicembre, data in cui si svolgerà l’assemblea provinciale”.

“Ringrazio tutti i militanti e i volontari del Partito democratico che hanno partecipato e garantito l’esito di questa manifestazione di democrazia – ha commentato il segretario provinciale uscente Davide Fava – come al solito la nostra comunità politica dimostra di essere l’unica in grado di mobilitare i suoi iscritti per stabilire le cariche del partito. Complimenti al nuovo segretario provinciale Solomita che entrerà in ruolo fra pochi giorni. Auguro a lui, a Luigi Tosiani e a tutti segretari di circolo buona fortuna e buon lavoro. Infine ringrazio tutti quelli che insieme a me hanno lavorato in questi quattro anni per rendere il Pd della nostra provincia un partito più solido al suo interno e inclusivo verso gli altri. A tutti un buon lavoro e un caloroso arrivederci”.