San Felice, contributi dal Comune per 26 aziende danneggiate dal Covid

SAN FELICE- Sono 26 le imprese commerciali e di servizio di San Felice sul Panaro che hanno presentato la domanda per usufruire dei fondi erogati dall’Amministrazione comunale per aiutare in modo tangibile le aziende che sono state danneggiate dal Covid-19.

A ciascuna delle ditte andranno 1.923 euro, che saranno erogati entro dicembre 2021.

Il Comune aveva stanziato, come già avvenuto nel 2020, 50 mila euro a fondo perduto per chi aveva subito una riduzione del fatturato maggiore o pari al 25 per cento nel periodo tra il 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria.

