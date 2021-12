Successo di pubblico a Nonantola per la mostra dedicata a Mauro Reggiani

NONANTOLA- Sono stati tanti i visitatori che, in queste settimane di apertura, hanno visitato a Nonantola la mostra antologica “Mauro Reggiani. Equilibri e armonie”: curata da Elena Pontiggia e dedicata all’artista modenese (Nonantola 1897-Milano 1980), uno dei maggiori astrattisti del Novecento, considerato il padre dell’astrattismo italiano.

“Chiuderà domenica 12 dicembre – commenta Massimo Po il coordinatore della mostra – questo grande evento strutturato per omaggiare Reggiani come uomo, artista e soprattutto come nonantolano. Infatti abbiamo sviluppato la mostra in vari settori, la visita comincia con la sala contenente le prime opere del Reggiani con i paesaggi del territorio modenese, per poi passare allo spazio con il periodo astratto, mentre nell’area superiore della Torre dei Bolognesi si è voluto proporre al pubblico una serie di immagini, fotografie e articoli riguardanti la lunga carriera di Mauro Reggiani. Inoltre il viaggio è proseguito anche nel piano terra della ristrutturata Torre dei Modenesi con la mostra fotografica “Nonantola 1900-1920″ con immagini del paese e dei suoi abitanti negli anni in cui Reggiani abitava in città”.

“E’ stato un grande impegno – conclude Massimo Po – portare una mostra così importante, di respiro nazionale a Nonantola. Ma ci siamo riusciti e siamo contenti dell’ottima risposta del pubblico”.

L’evento è stato promosso dal Comune di Nonantola – Museo di Nonantola, l’Associazione La Clessidra APS, Partecipanza Agraria di Nonantola in collaborazione con l’Associazione per la tutela delle opere di Mauro Reggiani diretta dalla nipote dell’artista Maura Simion, Aemilia, PhotoNonantolarte, Pro loco e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena e del Comune di Modena.

La mostra resterà aperta fino a domenica 12 dicembre al Museo di Nonantola e alla Torre dei Bolognesi: negli stessi spazi che hanno ospitato la storica personale dell’Artista nel 1975.