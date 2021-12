Tante iniziative per il Natale a Medolla

MEDOLLA -Sono partite a Medolla le iniziative per il Natale. Dopo l’accensione delle luminarie avvenuta domenica, musica e danza saranno protagonisti sabato 11 e domenica 12, con il saggio di Les Arts Dance School al Teatro Facchini, che ospiterà giovedì 16 alle 21 l’orchestra di pianoforti “Milledita” e “Young Guitar Orchestra”, a cura della fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre, per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, Festa del Cioccolato, con mercatino a tema, mercatino di Natale e laboratori per bambini, protagonisti il sabato anche all’auditorium comunale di via Genova alle 10.30 con “Quanto manca a Natale”, a cura di Nati per leggere. Negli stessi giorni al pomeriggio dalle 15 ancora festa con gli artisti di strada. Sabato 18 dalle 16 La Bandessa jingle Band, alle 16.30 il laboratorio di bolle e dalle 18.30 chiusura con il Winter Street Party a cura del Birrificio del Corso, protagonista anche la domenica, con alle 18.30 spazio alle pizza acrobatica di Alle Pizza.

Giovedì 23 dicembre al Teatro Facchini va in scena “Polar Hotel”, con I Retromarcia (repliche alle 19.15, 20.45 e 22.30), in collaborazione con l’associazione Scuola Viva.

