Appunti di gusto, tutto quello che c’è da sapere della birra

Le prime mastro birraie professioniste erano donne. Fu Santa Ildegarda di Bingen, badessa del monastero benedettino di Rupertsberg e grande botanica tedesca, che intorno al 1100 d.C. sperimentò per prima il luppolo come ingrediente aromatizzante, dando il via alla rivoluzione tecnica che cambiò per sempre la produzione birraria.

In Italia negli ultimi anni sono nate associazioni create dalle donne per poter unire le loro forze nella promozione e valorizzazione della birra artigianale. In questo contesto è nata anche l’associazione “Le Donne della Birra”, fondata nel 2015 a Genova.

Sapevi che nel nostro Paese sei donne su dieci apprezzano la birra?

La birra è una delle più antiche bevande alcoliche del mondo. Le sue prime testimonianze datano al 3500 a.C. e trovano riscontro sia nell’antico Egitto che in Mesopotamia, anche se i veri artefici della diffusione della bevanda in Europa furono le tribù Germaniche e quelle Celtiche.

Il più antico birrificio industriale al mondo invece è stato scoperto proprio in Egitto. Una struttura che consentiva di produrre decine di migliaia di litri di birra per volta. Secondo gli specialisti, è stato costruito al tempo dei primi faraoni, circa 5.100 anni fa.

In Italia furono gli Etruschi i primi a bere e produrre birra, conquistando anche i Romani. Importanti personaggi della società romana diventarono accaniti consumatori. Gneo Giulio Agricola, governatore della Britannia, una volta tornato a Roma nell’83 d.C. aprì il primo pub!

Pilsener, pilsner o pils, è un tipo di birra nata nella città di Plzeň (Pilsen in lingua tedesca) nella Repubblica Ceca e continua ad essere uno degli stili più apprezzati al mondo.

Nel 2016 L’Unesco nomina la birra belga patrimonio culturale dell’umanità.

Sapevi che il Tiramisù si può fare anche con la birra? Si chiama Birramisù.

Sai qual è il birrificio più antico ancora funzionante nel mondo? È il birrificio Weihenstephaner e si trova nell’Abbazia di Frisinga, in Baviera.

