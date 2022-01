David Sassoli, la volta che incontrò i sindaci e i politici della Bassa

MIRANDOLA, MEDOLLA- “Quando, a febbraio 2019, andammo con gli amici Andrea Venturini, Maino Benatti, Roberto Ganzerli, Palma Costi e Paolo Pirazzoli a Bruxelles, a presentare il tecnopolo del distretto biomedicale e, più in generale, quanto fatto per la rinascita e lo sviluppo del nostro territorio post sisma, trovammo in David Sassoli non solo un orecchio attento, ma una disponibilità umana e politica rara– così l’ex sindaco di Medolla Filippo Molinari ricorda su Facebook il presidente del Parlamemnto europeo David Sassoli- Un incontro, nel suo sobrio ufficio prima e nei corridoi del Parlamento poi, davvero positivo. Parlammo molto, ma sopratutto chiese e ascoltò molto”.

“Un uomo intelligente, appassionato, un europeista convinto e un grande italiano– conclude l’ex sindaco Molinari- Un enorme dolore la sua perdita. Che possa riposare in pace”.

Leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017