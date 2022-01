David Sassoli, venerdì 14 gennaio bandiere a mezz’asta

MODENA- In occasione delle esequie di Stato per la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, venerdì 14 gennaio nel Municipio di Modena, così come in tutti gli edifici pubblici, le bandiere nazionale ed europea saranno a mezz’asta in segno di lutto.

Il lutto nazionale per la scomparsa di Sassoli è stato deliberato dal Consiglio dei ministri. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, nei giorni scorsi, aveva ricordato in un messaggio di cordoglio il suo impegno appassionato per dare concretezza ai valori di democrazia, libertà, uguaglianza e dignità dei cittadini europei che hanno sempre rappresentato il punto di riferimento principale della sua azione politica e della sua attività nelle istituzioni. “David Sassoli – aveva commentato il sindaco – è stato uno dei principali artefici di questa stagione di protagonismo dell’Unione europea nella risposta alle conseguenze della pandemia, con una visione strategica di sviluppo e un ruolo sempre più forte per il Parlamento, l’unica delle istituzioni europee, come ricordava spesso, eletta direttamente dai cittadini”.

