Elezione presidente della Repubblica, grandi elettori positivi al Covid o in isolamento potranno votare

E’ arrivato nella giornata di oggi, 21 gennaio, l’ok del Consiglio dei ministri alla possibilità, ventilata già nei giorni scorsi, di far votare per l’elezione del presidente della Repubblica (le votazioni inizieranno lunedì 24 gennaio) anche i grandi elettori positivi al Coronavirus o in quarantena. Alle votazioni, infatti, prenderanno parte senatori, deputati e 58 delegati regionali, 3 per ogni regione (qui quelli dell’Emilia-Romagna), eccetto la Valle d’Aosta, che ne ha soltanto uno, e, dato l’alto numero di contagi di questi giorni, eventuali assenze dovute alla positività al Coronavrus o ad una quarantena avrebbero potuto modificare sostanzialmente l’andamento delle votazioni.

Per questo, si è deciso di allestire una sorta di seggio in modalità drive in nel parcheggio a pochi metri dall’ingresso della Camera dei Deputati, che consentirà ai grandi elettori positivi o in quarantena di partecipare alle operazioni di voto. I votanti che usufruiranno di tale modalità, però, dovranno rispettare un lungo elenco di regole: potranno spostarsi solo per votare, usando mezzi propri; non dovranno sostare in luoghi pubblici; divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto; pernotto e pasti sono consentiti solo nelle sedi indicate per l’isolamento; obbligo di utilizzo costante, all’aperto e al chiuso, di mascherine Ffp2.

Inoltre, i grandi elettori in isolamento o quarantena causa Covid dovranno essere “autorizzati, previa comunicazione all’azienda sanitaria territorialmente competente, agli spostamenti con mezzo proprio o sanitario sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento, ove si svolge la votazione e fare rientro nella propria residenza o dimora”.

