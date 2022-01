Incidente tra due auto: donna estratta dall’abitacolo

MODENA- E’ di una ferita estratta dall’abitacolo il bilancio di un incidente stradale avvenuto in strada Contrada a Modena: in prossimità della rotonda con via Estense.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate, intorno alle sette di questa mattina.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna ferita dall’abitacolo, il 118 e la polizia locale per i rilievi.

