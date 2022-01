Sabato 22 gennaio riapre dopo il restauro post-sisma la chiesa di Budrione

BUDRIONE – Sabato 22 gennaio, alle ore 16, sarà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo Erio Castellucci, per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di Budrione di Carpi, dedicata alla Conversione di San Paolo, restaurata a seguito degli eventi sismici del 2012. Si tratta di un momento particolarmente atteso dalla comunità di Budrione, che ritrova la sua chiesa a quasi dieci anni di distanza dal sisma del maggio 2012.

Il programma

Prima della celebrazione della Messa, l’appuntamento è per le ore 15, quando si terrà un’illustrazione storico-artistica della chiesa e una presentazione dei lavori di restauro post sisma eseguiti, con gli interventi di Andrea Beltrami, direttore del Museo Diocesano, Luca Verrini, storico dell’arte, e dell’architetto Mauro Pifferi, progettista del restauro post sisma. Alle ore 16 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Erio Castellucci alla presenza delle Autorità civili e di quanti hanno contribuito a vario titolo al recupero della chiesa. Al termine il Coro Parrocchiale si esibirà in alcuni canti per festeggiare l’evento.

L’accesso all’interno della chiesa parrocchiale di Budrione sarà contingentato nel rispetto delle norme anti covid-19 previste per le celebrazioni eucaristiche.

Il recupero post-sisma 2012

“Diversi sono stati gli interventi realizzati: da quelli per riparare i danni diffusi alla chiesa (lesionata dalla facciata alle volte, con crolli in copertura), al campanile, alla canonica e all’abitazione, a quelli di consolidamento delle murature. Inoltre – afferma l’architetto Sandra Losi, direttrice dell’ufficio diocesano per il patrimonio immobiliare – sono stati inseriti elementi di rinforzo e di presidio utili a contrastare il rischio di ribaltamento verso l’esterno delle pareti. A completamento sono stati eseguiti interventi di ripristino dei danni degli elementi in stucco e altri interventi di finitura parietale, fra cui il tinteggio di tutto l’esterno. Infine sono state realizzate opere per rendere di nuovo fruibile e accessibile, secondo la normativa vigente, anche a persone diversamente abili i locali della chiesa e degli spazi utilizzati per attività parrocchiali. Nell’arco di qualche mese sarà riposizionato in chiesa anche l’organo (posto qui dal 1898), il cui restauro è ancora in corso”.

I costi della ricostruzione

“Per la prima volta – continua l’architetto Losi – gli interventi di ricostruzione del patrimonio di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi danneggiati da eventi sismici godono di finanziamento pubblico in quanto essi rivestono funzione pubblica. Il contributo ricostruzione riconosciuto comprende gli importi delle opere di riparazione, le spese tecniche, i costi di gestione tecnico-amministrativa e gli oneri fiscali. Per il complesso di Budrione, ad oggi il quadro economico complessivo ammonta a euro 1.105.429,99. Nei prossimi mesi si concluderà l’ultima fase della rendicontazione economica, che attende ancora la conclusione del restauro dell’organo. La prospettiva attuale del quadro economico conferma che i costi dell’intervento rientrano correttamente negli importi che la Regione (Agenzia Ricostruzione) aveva programmato e assegnato”.

Tecnici e imprese

I lavori sono stati iniziati con la responsabilità del RUP ing. Marco Soglia e si sono conclusi con il controllo del neo costituto Ufficio diocesano per il Patrimonio immobiliare. La fase progettuale avviata nel dicembre 2017 si è conclusa nel novembre 2018 con il rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza, dell’autorizzazione sismica del Servizio Geologico Simico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e dell’attestazione di congruità alla spesa da parte dell’Agenzia Ricostruzione -Regione Emilia-Romagna. Di seguito lo staff tecnico:

Studio “Sulla via della Pace” con sede in Sassuolo (MO): progetto architettonico arch. Gian Lorenzo Ingrami, arch. Mauro Pifferi; direzione lavori architettonica: arch. Mauro Pifferi; sicurezza: dott. agr. Alessandro Bertani; contabilità: geom. Enrico Turrini; “Idea Studio Associato” con sede in Parma (PR): progetto e direzione lavori strutture, contabilità strutture: ing. Giovanni Gualerzi.

A seguito di gara pubblica, in data 13/03/2019, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa esecutrice, e sono iniziati il 18/03/2019: l’Arca srl con sede in Modena (MO): impresa esecutrice dei lavori; Bigi & C. snc, con. sede a Castellazzo (RE): restauro organo.

