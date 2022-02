Calcio a 5: in A2 scontro diretto Modena Cavezzo Futsal-Sampdoria Futsal

CAVEZZO – Dopo l’inaspettato ko della scorsa settimana sul campo di Villorba (9-6), Modena Cavezzo Futsal cercherà il riscatto nell’importantissimo big match della diciottesima giornata del Girone B di Serie A2. I gialloblù, infatti, ospiteranno al Palazzetto dello sport di Cavezzo la Sampdoria Futsal, che precede la formazione modenese di soli due punti (con una partita in più disputata dai genovesi), occupando la terza posizione della classifica. La gara è in programma domani, sabato 19 febbraio, alle ore 16. Per info e biglietti è possibile rivolgersi, anche su whatsapp, al numero: 3518028526.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 31*

Mestre 31*

Sampdoria Futsal 31

Modena Cavezzo Futsal 29*

Città di Massa C5 27*

Futsal Villorba 21

Fenice Venezia Mestre 17

VIS Gubbio 16*

Sporting Altamarca Futsal 14*

Lenzi Automobili Prato 14**

Buldog Lucrezia 12

C.U.S. Ancona 3

*una partita in meno

**due partite in meno

