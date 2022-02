Calcio a 5: la Pro Patria San Felice vince il recupero e sale al secondo posto

La Pro Patria soffre più del previsto, ma alla fine, trova una vittoria arrivata anche con un punteggio abbastanza largo, nel recupero della tredicesima giornata del Girone B di Serie B di calcio a 5, sul campo del Lavagna, ultimo in classifica a soli 2 punti. I giallorossi, con la vittoria in terra ligure, salgono, invece, a quota 35, scavalcando l’Olimpia Regium al secondo posto e portandosi a tre lunghezze dalla capolista Futsal Cesena.

Senza Revert, Drago e Quaquarelli, la Pro Patria approccia molto bene alla gara e passa subito in vantaggio, grazie alla rete di Butturini in avvio, ma non riesce a prendere realmente il comando della gara, come la posizione in classifica delle due squadre autorizzerebbe a pensare, nemmeno quando, a metà del primo tempo, il primo gol ufficiale giallorosso di Spatari permette ai giallorossi di allungare sullo 0-2. Il Lavagna, infatti, accorcia. Dopo un libero fallito a testa (6 falli per entrambi nella frazione), arriva, però, l’1-3 di Straface, seguito dal 2-3 che ha chiuso il tempo.