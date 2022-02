Calcio, Eccellenza: San Felice in cerca di riscatto contro il Medicina Fossatone

di Simone Guandalini – Dopo la sconfitta casalinga nello scontro diretto della scorsa settimana contro la Vadese Sole Luna, non sarà facile andare in cerca del riscatto per il San Felice nella 18esima giornata del Girone B di Eccellenza: l’avversario che il calendario mette di fronte agli uomini di mister Rossi, infatti, non è dei più semplici. Si tratta del Medicina Fossatone, quarto in classifica e reduce da tre vittorie consecutive, nonostante il pareggio dell’andata (1-1, fu il primo punto del campionato per i giallorossi) sul campo del San Felice. Le avversarie dirette del San Felice nella corsa salvezza nel Girone B di Eccellenza, Vadese Sole Luna e Castelvetro, affronteranno, invece, rispettivamente, Vignolese in casa e Castenaso in trasferta.

Eccellenza, Girone B, calendario giornata 18 (domenica 20 febbraio, ore 14.30:

Anzolavino Calcio – Copparese

Argentana – Virtus Castelfranco

Castenaso Calcio – Castelvetro Calcio

Masi Torello Voghiera – Corticella

Medicina Fossatone – San Felice

S. Agostino – Granamica

Vadese Sole Luna – Vignolese 1907

Eccellenza, Girone B, classifica:

Castenaso Calcio 36

Corticella 34

Virtus Castelfranco 32

Medicina Fossatone 32

Masi Torello Voghiera 29

S. Agostino 29

Granamica 29

Vignolese 1907 23

Castelvetro 20

Vadese Sole Luna 19

San Felice 18

Anzolavino Calcio 16

Copparese 8

Argentana 3

