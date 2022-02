Calcio, Eccellenza: San Felice ko e scavalcato dalla Vadese Sole Luna

di Simone Guandalini

SAN FELICE – Termina dopo cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e tre pareggi, l’ultimo la scorsa settimana, sul campo del Corticella) la striscia positiva del San Felice, nel Girone B di Eccellenza. La sconfitta arriva nello scontro diretto casalingo in zona playout contro la Vadese Sole Luna (0-1), che, grazie al successo odierno, supera i giallorossi in classifica, portandosi a 19 punti, contro i 18 degli uomini di mister Rossi, che vedono, però, rimanere invariata la distanza dalla zona salvezza diretta, rappresentata dal Castelvetro, fermo a quota 20, a causa della sconfitta odierna contro il Medicina Fossatone. Le prime battute della gara odierna sembrano promettere bene per i padroni di casa, che al 5′ trovano il vantaggio di testa con Veratti su assist di Molossi: rete, però, annullata per fuorigioco. Il San Felice continua a spingere: al 10′, Gasparini crossa per Veratti, che colpisce a botta sicura, ma il suo tiro è deviato in corner. Al 28′, su azione di Manfredini, Del Mastio serve Stabellini, che si libera al tiro da pochi metri ma spara alle stelle. Sul finire del primo tempo, si fa vedere la Vadese, che al 42′ con Garni e al 44′ con Veglia sfiora la rete con due tiri da fuori area. Nella ripresa, poi, gli ospiti trovano il gol del vantaggio, che deicide il match: al 65′, Betti trova la rete in mischia, in seguito ad un calcio d’angolo.

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 17:

Argentana – Castenaso Calcio 1-3

Castelvetro – Medicina Fossatone 1-2

Copparese – Masi Torello Voghiera 1-2

Granamica – Corticella 1-0

San Felice – Vadese Sole Luna 0-1 (65′ Betti)

San Felice: Nutricato, Haddaji, De Battisti (70′ GJeci), Molossi, Rossi, Ambrosini, Gasparini (75′ Diegoli), Del Mastio (66′ El Gourche), Veratti, Stabellini, Manfredini. All. Rossi

Vadese Sole Luna: Da Campo, Di Biasi, Cotti, Satalino, Tonetti, Cristoni, Veglia (58′ Mannocci), Sassu, Strawally (27′ Garni), Betti, Scarpati. All. Soldati

Arbitro: sig.ra Sangiorgi di Imola

Note: Ammoniti: Molossi, Stabellini, Tonetti

Vignolese 1907 – Anzolavino Calcio 0-1

Virtus Castelfranco – S. Agostino 3-0

Eccellenza, Girone B, classifica:

Castenaso Calcio 36

Corticella 34

Virtus Castelfranco 32

Medicina Fossatone 32

Masi Torello Voghiera 29

S. Agostino 29

Granamica 29

Vignolese 1907 23

Castelvetro 20

Vadese Sole Luna 19

San Felice 18

Anzolavino Calcio 16

Copparese 8

Argentana 3

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017