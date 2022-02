Calcio, torna in campo il Girone B di Terza Categoria per i recuperi della 14esima giornata

di Simone Guandalini – Tornano in campo domenica 20 febbraio, a due mesi di distanza dall’ultima gara (disputata lo scorso 19 dicembre), dopo le pause dovute alla sosta natalizia e all’impennata dei contagi da Coronavirus, le squadre impegnate nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, per alcuni recuperi della quattordicesima giornata. Scontro al vertice, tra la seconda e terza in classifica, tra Medolla e Limidi, rispettivamente a quota 36 e 32 punti, a -4 e -8 dalla capolista Virtus Mandrio, impegnata, che ha già disputato la sua gara del 14esimo turno e dunque non sarà in campo domenica. Impegno in trasferta, invece, per il Concordia, che farà visita al Circolo Rinascita, mentre Novese e Robur La Pieve si affronteranno in uno scontro diretto nelle ultime posizioni della classifica.

Terza Categoria, Girone B, calendario recuperi giornata 14 (domenica 20 febbraio, ore 14.30):

Circolo Rinascita – Concordia

Cortilese – Old Invicta

Medolla – Limidi

Novese – Robur La Pieve

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 40*

Medolla 36

Centro Polivalente Limidi 32

Gino Nasi 21*

Circolo Rinascita 21

Reno Centese 18

Polisportiva Cognentese 17

Nuova Aurora 15*

Cortilese 15

Robur La Pieve 12

Novese 11

Concordia Calcio 9

Old Invicta 4

*una partita in più

