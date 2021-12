Calcio, Terza Categoria: successi per Medolla e Limidi, Robur La Pieve – Concordia 2-0

di Simone Guandalini

Rimane invariata, dopo la quindicesima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria (l’ultima prima della pausa natalizia), la situazione nelle prime posizioni della classifica. Vincono, infatti, sia la capolista Virtus Mandrio (0-4 sul campo del Circolo Rinascita), che le inseguitrici Medolla (a -4) e Limidi ( a -8). Per il Medolla arriva un importante e netto successo (3-1) nello scontro diretto disputato in casa contro la Gino Nasi quarta in classifica. Il Limidi risponde superando, davanti al proprio pubblico, il Nuova Aurora col punteggio di 2-1, grazie alla doppietta di Pucillo. Nelle altre gare del girone, la Robur La Pieve batte 2-0 il Concordia nello scontro diretto nelle zone basse della classifica, staccando così gli avversari di giornata in graduatoria (12 punti contro 9): decidono il match Romeo e Guidetti (su calcio di punizione). Pari in trasferta (1-1), infine, per la Novese sul campo dell’Old Invicta ultimo in classifica: Magnanini risponde a Vaccari.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 15:

Centro Polivalente Limidi – Nuova Aurora 2-1

Circolo Rinascita – Virtus Mandrio 0-4

Medolla – Gino Nasi 3-1

Old Invicta – Novese 1-1

Polisportiva Cognentese – Cortilese 3-2

Robur La Pieve – Concordia Calcio 2-0

Riposa: Reno Centese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 40*

Medolla 36

Centro Polivalente Limidi 32

Gino Nasi 21*

Circolo Rinascita 21

Reno Centese 18

Polisportiva Cognentese 17

Nuova Aurora 15*

Cortilese 15

Robur La Pieve 12

Novese 11

Concordia Calcio 9

Old Invicta 4

*una partita in più

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017