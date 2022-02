Calcio, torna in campo il Girone E di Seconda Categoria per il recupero della 14esima giornata

di Simone Guandalini – Tornano in campo, a due mesi dall’ultima gara (disputata il 19 dicembre) prima della sosta natalizia allungata dall’impennata dei contagi da Coronavirus, le squadre impegnate nel Girone E di Seconda Categoria, per il recupero della quattordicesima giornata. La Vis San Prospero, capolista a quota 26, insieme alla Villa d’Oro, affronterà in trasferta il Cabassi Union Carpi, mentre la Solarese terza a -1 dalla coppia al vertice della classifica sarà impegnata in casa contro il Carpine 1954. Il Rivara, anch’esso in lotta per le posizioni di vertice della classifica, a quota 21 punti, farà, invece, visita alla Folgore Mirandola, in uno dei derby della Bassa modenese che caratterizzano questo girone. Impegno in trasferta, sul campo del 4 Ville ultimo in classifica, infine, per la Sanmartinese.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 14 (domenica 20 febbraio, ore 14.30):

4 Ville APS – Sanmartinese

Cabassi Union Carpi – Vis San Prospero

Campogalliano – Baracca Beach

Daino Santa Croce – San Paolo

Folgore Mirandola – Rivara

Novellara Sportiva – Villa d’Oro Calcio

Polisportiva Solarese – Carpine 1954

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Vis San Prospero 26

Villa d’Oro Calcio 26

Polisportiva Solarese 25

Novellara Sportiva 24

Campogalliano 23

Daino Santa Croce 22

Rivara 21

Sanmartinese 19

Folgore Mirandola 17

Baracca Beach 16

Carpine 1954 15

San Paolo 14

Cabassi Union Carpi 13

4 Ville APS 8

