Concordia, sostituiti gli infissi alla scuola d’infanzia “Girasole”

CONCORDIA – Conclusi da pochi giorni, a Concordia, i lavori di sostituzione di tutti gli infissi, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio (in cui è già presente un “cappotto” esterno), alla scuola statale d’infanzia “Girasole”. A annunciarlo è l‘assessora alla scuola del Comune di Concordia, Marika Menozzi. I serramenti in alluminio erano ormai obsoleti e sono stati sostituiti con serramenti più performanti dal punto di vista energetico e acustico, avvolgibili in alluminio coibentato con movimentazione elettrica e zanzariere per tutte le finestre. La scuola “Girasole” – spiega l’assessora – ora è più confortevole; inoltre, è stata ridotta la dispersione energetica ed è anche più sicura, anche grazie alle zanzariere, soprattutto nei dormitori. L’opera è stata completamente finanziata dal contributo di 120mila euro erogato dal Ministero dell’interno per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico.

“Come Amministrazione – prosegue l’assessora Menozzi – insieme all’ufficio tecnico comunale, decidemmo di impiegare le risorse in questo intervento per migliorare la qualità della scuola d’infanzia. Sono molto orgogliosa e soddisfatta di questa scelta, per il bene delle bambine e dei bambini, nonché del personale scolastico, di oggi e di domani”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017