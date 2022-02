Covid, nell’ultima settimana picco di ricoveri di pazienti positivi negli ospedali modenesi

Come si apprende dal consueto aggiornamento settimanale fornito dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sulla gestione dell’emergenza Coronavirus, ad oggi sono presenti in Azienda 253 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui: 223 ricoverati in degenza ordinaria (137 al Policlinico, 86 a Baggiovara), 7 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 23 in terapia intensiva (13 al Policlinico, 10 a Baggiovara). Un anno fa, 4 febbraio 2021, i ricoverati erano 184 totali, dei quali 138 in ordinaria e 46 tra intensiva e semi intensiva. Ecco un raffronto tra i due periodi:

2022 2021 Diff 2022/2021 % Totale 253 184 +69 +28% Ordinaria 223 138 +85 +39% Intensiva + Semintensiva 30 46 -16 -35%

Fatta questa premessa, dal punto di vista epidemiologico, il dato va contestualizzato tenendo presente che il circa 65% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 35% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. La percentuale è decisamente diversa in Terapia intensiva dove ad oggi l’85% dei pazienti è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

Quindi, se si considerano solo i pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19, nonostante il volume complessivo di pazienti ospedalizzati con tampone positivo sia più alto rispetto allo scorso anno, quello dei ricoverati per causa COVID è invece inferiore, grazie soprattutto all’effetto protettivo garantito dalla vaccinazione. Questo a fronte di un numero di persone positive in provincia molto più elevato di quello che si riscontrava nel 2021: analizzando il medesimo periodo, lo scorso anno il picco di positivi in isolamento domiciliare si era attestato a circa 8.700 persone, mentre quest’anno si è arrivati a più di 31.600 persone in provincia contemporaneamente in isolamento domiciliare in una giornata. Nei grafici vengono rappresentate a confronto la 3° ondata e quella corrente con i volumi di ricoveri in Azienda Ospedaliero Universitaria e i positivi in isolamento domiciliare.

L’età media dei ricoverati per Covid-19 è 71 anni, più alta nel gruppo di pazienti con vaccinazione (64 anni contro 78 dei pazienti vaccinati). Se complessivamente circa la metà dei pazienti ricoverati con tampone positivo è vaccinata, in Terapia Intensiva e sub intensiva si passa invece ad un 70% dei pazienti che non ha effettuato il ciclo vaccinale. Anche in area critica, sono mediamente più anziani i pochi pazienti vaccinati (77 anni contro 72).

Questa settimana è stato raggiunto il picco di ricoveri di pazienti positivi presso l’Azienda Ospedaliera sinora in questa quarta ondata, pari a 270 nella giornata di mercoledì 2 febbraio, con volumi di ricoverati presenti stabilmente sopra i 240. A fronte dell’andamento in calo dei contagi in provincia, iniziato da ormai circa una settimana, è prevedibile che si abbia, già a partire da lunedì prossimo, la possibilità di riprendere l’attività chirurgica programmata ed è in corso di predisposizione un piano di recupero dell’attività chirurgica nel periodo successivo.

