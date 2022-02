Ferrari, svelate nel segno della prima Rossa le monoposto per la prossima stagione di F1

Si è alzato nella giornata di ieri, giovedì 17 febbraio, il sipario sulle nuove monoposto realizzate dalla Ferrari con l’obiettivo di tornare competitiva nella lotta per la vittoria del mondiale di Formula 1 2022. Già a partire dal nome (F1-75), è evidente il richiamo ad una tradizione che, con l’esclusione degli ultimi sfortunati anni, è sempre stata vincente. Il 75 contenuto nel nome delle nuove monoposto, infatti, richiama il 75esimo anno dalla realizzazione e produzione della prima auto da parte di Enzo Ferrari, il cui anniversario della nascita ricorre in questi giorni (sulla data di nascita effettiva del Drake ci sono alcuni dubbi tra il 18 e il 20 febbraio del 1898). L’obiettivo della nuova stagione, ormai vicina alla partenza ufficiale, è, dunque quello di invertire decisamente il trend delle passate stagioni, l’ultima delle quali ha visto i piloti Ferrari Sainz e Leclerc, confermati anche per la prossima stagione classificarsi rispettivamente al quinto e settimo posto nella classifica mondiale, e la scuderia arrivare terza nella classifica costruttori, nettamente distante dalle prime due posizioni occupate da Mercedes e Red Bull.

Di seguito, la reazione dei piloti alla vista delle nuove monoposto, diffusa sui social dalla Ferrari, e alcune immagini delle nuove monoposto:

