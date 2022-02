Finale Emilia, Palazzi sul mercato in via Matteotti: “E’ la via con più parcheggi fruibili”

FINALE EMILIA – L’ex sindaco e ora consigliere comunale di Finale Emilia, Sandro Palazzi, interviene sul tema dello spostamento del tradizionale mercato del mercoledì, durante i lavori di rifacimento di piazza Garibaldi, in via Matteotti:

“Apprendo con una certa sorpresa e sconcerto che, durante i lavori di rifacimento di piazza Garibaldi, l’attuale Amministrazione comunale ha pensato di far svolgere il mercato settimanale del mercoledì in via Matteotti, la via con il maggior numero di parcheggi comodamente fruibili, e piazza 4 Novembre (rotonda di Garibaldi).

Il progetto di piazza Garibaldi, realizzato dal febbraio 2018 (presentato alla cittadinanza nel luglio 2018) in cui vi è stato l’affidamento assistenza al RUP per la realizzazione del progetto definitivo, fino a marzo 2021 pronto per la gara d’appalto e con inizio cantiere previsto per i Lavori entro 31 dicembre 2021, è prossimo a realizzarsi.

Per questo motivo avevo previsto, in accordo e con la collaborazione dell’ufficio Commercio del Comune, che ancora oggi ringrazio per il lavoro svolto durante il mio mandato con grande impegno e dedizione, di spostare il mercato settimanale sull’asse piazza Baccarini/via Trento Trieste, occupando, se necessario, anche piazzale Ersilde Caroli.

Le motivazioni che mi avevano spinto a questa scelta, provata, pensata e progettata accuratamente attraverso simulazioni avrebbe consentito una precisa collocazione dei banchi degli ambulanti nell’ottica di:

Valorizzare uno degli spazi tra i più belli e preziosi della nostra Città, come via Trento Trieste dalla Torre dei Modenesi, il Castello delle Rocche, piazza Baccarini con la fontana, portici, tra i più belli di Finale a ridosso del ghetto ebraico, un reale valore aggiunto per la nostra cittadina, Sacrificare un minor numero di parcheggi auto rispetto al numero che verrà sottratto posizionando le bancarelle in via Matteotti, il bacino di parcheggi più ampio e disponibile dell’intero centro storico. Impedire ai residenti di via Matteotti di non riuscire ad uscire con le proprie auto; l’opzione via Trento Trieste avrebbe consentito la mobilità dei cittadini utilizzando le vie adiacenti come via Torre Portello, via Morandi, Ventura, via Maurizi e via Piave. Garantire una maggiore velocità di approntamento degli spazi operativi, dal momento che tutti i banchi degli alimentari sarebbero stati posizionati tra via Torre Portello e via Morandi con l’utilizzo dell’allacciamento Elettrico già predisposto, mentre in Matteotti è tutto impiantare

Mi sembra di poter affermare che l’attuale scelta sia poco lungimirante e dettata da pura demagogia, forse dettate dal desiderio di accantonare una scelta già fatta in precedenza dagli stessi uffici, oppure accontentare richieste di tipo esclusivamente corporativistico e non per soddisfare le necessità dei cittadini Finalesi”.