Maxi-bolletta per la mensa a San Felice, il Comune: “Solo a 2 famiglie su 82 è arrivata la retta intera”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso una nota stampa, il Comune di San Felice interviene in merito al caso segnalato da una famiglia sanfeliciana, a cui è stata recapitata la rata intera della mensa scolastica nel mese di dicembre, nonostante il figlio abbia usufruito del servizio solo 9 volte in quel mese:

“Nel mese di dicembre 2021, alla scuola dell’infanzia “Montessori” di San Felice sul Panaro, sono stati due i bambini, su 82 iscritti alla mensa della scuola, che non hanno raggiunto le dieci assenze e alle cui famiglie, come previsto dal regolamento sottoscritto dai genitori, è stata recapitata la retta a forfait di 115 euro per il servizio mensa. Nello stesso mese, sono stati invece 21 i bambini che hanno fatto almeno dieci assenze e alle cui famiglie è stato applicato lo sconto previsto del 20 per cento sulla retta e sei le famiglie dei bambini che hanno usufruito del medesimo sconto per secondo fratello. Nei mesi di maggio e giugno, i genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia sottoscrivono un modulo d’iscrizione, in cui si accettano le linee riportate nel testo della delibera di Giunta dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord, a cui San Felice ha conferito il servizio nel settembre 2017, e che prevede il pagamento per la mensa di una retta mensile forfettaria di 115 euro e riduzioni applicabili dal decimo giorno di assenza anche non continuativa del 20 per cento e stessa riduzione per fratelli anch’essi utenti del medesimo servizio. Per quanto riguarda invece il servizio mensa del mese di gennaio 2022, a seguito della delibera di Giunta dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord dello scorso 15 gennaio, nella scuola dell’infanzia di San Felice sul Panaro sono stati applicati alle rette 80 sconti per sospensione del personale, per i tre giorni di assenza del 10, 11 e 12 gennaio dei cuochi della cucina, 16 sconti Covid per chiusura della sezione 5° B per casi di Covid, 23 sconti per assenza di oltre dieci giorni e sei sconti per secondo fratello”.