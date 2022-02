Maxi-bolletta per la mensa a San Felice, l’ira dei genitori sui social. E negli altri comuni?

SAN FELICE – Tanti i commenti arrivati sui social riguardo alla maxi-bolletta per il mese di dicembre (115 euro) recapitata ad una famiglia di San Felice per la mensa scolastica, dopo che il figlio aveva usufruito del servizio solo nove volte nell’arco del mese. Il sistema di pagamento per le mense di San Felice è stato recentemente modificato: è previsto uno sconto del 20 per cento dal decimo giorno di malattia/assenza in poi, ma solo se queste assenze sono continuative e nello stesso mese. Il caso in cui la mensa sia chiusa non a causa dei bambini, ma per problematiche a livello di gestione, come è avvenuto a dicembre e gennaio a causa di scioperi e contagi da Coronavirus, non è contemplato: ai genitori tocca pagare la tariffa piena. Proprio questo fatto ha scatenato le proteste dei genitori, arrivate via social. C’è chi conferma che quello riportato non sia un caso isolato riguardo alla mensa di San Felice e chi si lamenta anche della qualità del servizio, oltre che del costo. C’è, poi chi porta come esempio virtuoso quanto accade in altri comuni dell’Area Nord, dove, in alcuni casi, viene adottato il sistema del “libretto dei buoni pasto”, suddividendo la retta totale tra una quota fissa e una che varia in base alle presenze effettive in mensa. Contattato a proposito della questione, il Comune di San Felice fa sapere che il servizio mensa è gestito dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e che si sta verificando quanto avvenuto a proposito della maxi-bolletta. Anche negli altri comuni, comunque, la situazione non è tutta rose e fiori: il problema relativo ai contagi da Coronavirus degli addetti alle mense ha riguardato anche altri comuni dell’Area Nord e, nei commenti sui social, arrivano anche da altri comuni segnalazioni di disservizi e bollette salate.

