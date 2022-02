Novi, interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri

NOVI DI MODENA – E’ partito la scorsa settimana – informa il Comune di Novi di Modena – un progetto per la riqualificazione dei cimiteri, a seguito dell’imponente lavoro di estumulazione svolto negli scorsi anni. Tale lavoro, che ha coinvolto diversi loculi sia a Novi di Modena che nella frazione di Rovereto, avrebbe presentato diverse criticità in termini di incuria e abbandono, presentando bucature e pesanti segni di intervento. L’Amministrazione sta quindi intervenendo con lavori di riqualificazione provvisoria, in attesa di una futura occupazione, attraverso l’allestimento di pareti bianche, dando il giusto decoro e dignità agli impianti cimiteriali.

“Abbiamo deciso questo intervento perchè non bisogna confondere il silenzio che contraddistingue i cimiteri con il disinteresse o la mancanza di attenzione – spiega il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci – perchè tutti i cittadini hanno il diritto di ricordare i loro cari in un contesto di decoro e di dignità”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017