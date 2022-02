Pari opportunità, oltre la metà dei 32 dipendenti del Comune di San Felice sono donne

SAN FELICE – Lo scorso 7 febbraio la Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato il Piano triennale 2022- 2024 di azioni positive. Le azioni positive sono misure temporanee speciali per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro, per garantire il riequilibrio della presenza femminile nell’ambiente lavorativo, per favorire politiche di conciliazione tra lavoro e casa.

Gli impegni sulle pari opportunità a San Felice

Nello specifico, riguardo alle pari opportunità il Comune di San Felice sul Panaro, con l’adozione del Piano, si impegna a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, di molestia e di violenza morale o psichica; ad adottare azioni di promozione di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale; a promuovere le pari opportunità in materia di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; a facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità oraria per superare specifiche situazioni di disagio; a implementare e consolidare lo smart working. Per quanto riguarda le pari opportunità a San Felice, al momento sono 32 i dipendenti del Comune, dei quali 18 donne e 14 uomini.

