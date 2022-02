Scomed Bomporto ko contro San Benedetto in Serie C

BOMPORTO – Domenica 13 febbraio, al centro sportivo di Bomporto, si è svolta la terza partita di Campionato Serie C di hockey in line. Gli Scomed Bomporto si sono misurati con la formazione di San Benedetto del Tronto e, anche se il risultato può sembrare non entusiasmante, la gara ha tuttavia mostrato segni di miglioramento da parte della formazione bomportese, ad indicare che la strada intrapresa è quella giusta. Si tratta, infatti, di una squadra molto giovane, al cui interno figurano atleti tuttora impegnati nelle formazioni giovanili. La strada è ancora lunga, ma si intravede un orizzonte certo.

Questo il risultato della gara disputatasi domenica 13 febbraio:

SCOMED BOMPORTO – SBT 2 – 9 (per la formazione bomportese goal di: Orru, Bergamini )

La formazione dei padroni di casa: Mastria, Spatafora, Abdelmotti, Andreoli, Ballarin A., Ballarin G., Bergamini F., Idrizosky, Malara, Mirani, Melis, Montosi, Orrù, Tronconi, Zanella. Allenatori: Bellotto, Colazzo.

Nella foto, le squadre al termine dell’incontro:

