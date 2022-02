Ciclabili, autobus e Prontobus, le proposte di Sinistra Civica per Mirandola per migliorare la mobilità

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Sinistra Civica per Mirandola interviene a proposito del tema mobilità:

“Come Sinistra Civica per Mirandola, abbiamo un forte interesse verso il tema dell’ambiente. Tra le diverse proposte sottolineiamo l’importanza di incentivazione della mobilità sostenibile. Diverse possono essere le iniziative da mettere in campo al fine di migliorare in maniera concreta la mobilità di Mirandola, per esempio:

– la realizzazione di nuove ciclabili e il miglioramento di quelle già esistenti mediante nuovi collegamenti;

– la riorganizzazione del trasporto pubblico con autobus di nuova generazione e l’aumento delle fermate nel nostro territorio;

– L’integrazione del servizio Prontobus.

Come già avviene in altre realtà cittadine, anche a noi vicine come Carpi, è giunto il momento per Mirandola di dotarsi di un autobus pubblico che sostituisca il servizio a chiamata del Prontobus e possa garantire agli studenti, ai lavoratori e agli anziani presenti sul territorio corse periodiche e regolari.

La proposta oggi esistente rappresenta sicuramente una buona realtà essendo dotata di autobus che percorrono due diverse direttrici, la prima collega il centro di Mirandola e la stazione ferroviaria, l’altra unisce Mirandola con San Martino Spino. Il problema di questo sistema di trasporto pubblico è che viene svolto solo in certe fasce orarie, non è presente la domenica ed avviene solo su prenotazione.

Dunque, si può e si deve oltrepassare questo servizio e fare in modo che anche la città di Mirandola abbia una proposta più qualificata in materia di trasporto urbano, più vicina alle esigenze dei suoi cittadini, delle persone che per vari motivi la frequentano e con un occhio di riguardo all’idea di sostenibilità ambientale.

Come Sinistra Civica per Mirandola pensiamo che sia utile individuare un autobus di servizio pubblico che possa collegare i punti principali di Mirandola e le sue frazioni e che garantisca un’utenza presente ogni giorno, con fermate ad orari precisi ed un percorso certo. Si tratta di una scelta che permetterebbe di collegare tra di loro diversi punti strategici della città, come: il centro storico, il polo scolastico (che comprende il palazzetto dello sport, il centro vaccinale, il punto prelievi) e la nuova autostazione, l’ospedale, le principali zone produttive della città, le zone commerciali, il comune, la stazione ferroviaria, il cimitero ed infine le diverse frazioni. Questo servizio sarebbe alla portata di tanti cittadini e andrebbe a sostituire parte dell’attuale volume di traffico automobilistico, diminuendo l’impatto ambientale.

Non si tratta di un progetto utopico, ma attraverso una buona programmazione e il coinvolgimento di SETA (azienda che si occupa di collegare il bacino della provincia di Modena) si potrebbe garantire a tutti e a tutte un servizio efficiente che offrirebbe a Mirandola l’opportunità di diventare un territorio ulteriormente coeso ed unito al suo interno. Un Comune sempre più vivibile, sostenibile, solidale e democratico è realizzabile attraverso azioni che coinvolgono i cittadini e li rimettano al centro, nel pieno spirito di Sinistra Civica per Mirandola”.