Supera il limite di velocità e non ha la patente: maxi multa per un 28enne a San Possidonio

SAN POSSIDONIO – Gli agenti della Polizia Locale dell’ Area Nord, a San Possidonio, durante un posto di controllo per la verifica della velocità in via Matteotti, hanno sorpreso e fermato un 28enne che viaggiava a forte velocità alla guida di una Ford. Dopo il fermo del veicolo, il conducente ha esibito una patente non valida in Italia e dopo verifiche presso la motorizzazione civile è stato accertato che era privo di patente di guida in quanto mai conseguita.

A seguito degli accertamenti, inoltre, è stato verificato che il 28enne aveva diversi precedenti e e si è scoperto che già che tre anni prima era stato sanzionato per aver circolato privo di patente di guida. È così finito nei guai nuovamente il 28enne residente nel modenese, che è stato sanzionato con 5.130 euro di multa per guida senza patente ed il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017