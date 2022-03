Bastiglia, incendio distrugge capannone industriale

Quasi in contemporanea, verso le 23 di mercoledì sera, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto due richieste di soccorso per incendio.

Incendio in un capannone a Bastiglia

A Bastiglia, in via Vivaldi, si sono sviluppate fiamme all’interno di un capannone adibito alla lavorazione di metalli. Due squadre di Vigili del Fuoco sono state impegnate fino all’una di notte per aver ragione dell’incendio. A causa dell’incendio sviluppatosi nel capannone a Bastiglia, vengono segnalati danni ingenti: distrutto un muletto e diverse attrezzature. Nessuno è rimasto ferito nel corso dell’incendio.

Incendio in un’abitazione a Serramazzoni

Contemporaneamente, altre due squadre dei Vigili del Fuoco sono state inviate nel territorio del comune di Serramazzoni, dove un incendio si stava propagando sul tetto di una casa di due piani. Danni a circa 25 mq di copertura in legno. Anche in questo caso non ci sono feriti.

