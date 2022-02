Novi, incendio nella cucina della Trattoria di Lara: ingenti danni

NOVI DI MODENA – Ha riportato ingenti danni la cucina della Trattoria di Lara, a Novi di Modena, a causa di un incendio che si è sviluppato nelle cucine del ristorante nella serata di giovedì 3 febbraio. A rendere noto lo spiacevole episodio sono gli stessi titolari, attraverso un post sulla pagina Facebook della trattoria. L’incendio si è sviluppato nella cucina della trattoria, pare, secondo le prime ricostruzioni, a causa del malfunzionamento di una friggitrice. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Carpi, oltre che i Carabinieri di Novi di Modena. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. A causa dei danni che le fiamme hanno causato in cucina, ben visibili nel video sottostante, pubblicato sulla pagina Facebook della trattoria, la trattoria dovrà rimanere chiusa per qualche giorno, come spiegano i titolari:

“Nonostante la nostra buona volontà e l’aiuto di persone competenti, la situazione non è semplice e i danni sono importanti, ci vorrà più tempo del previsto. Questa è la nostra cucina, è rimasto poco e niente.. Ci scusiamo con i clienti che hanno prenotato per i giorni a seguire. Grazie per esserci vicini, purtroppo anche questa non ci voleva !!”

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017