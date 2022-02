San Possidonio, incendio in un campo in via Verzola

SAN POSSIDONIO – Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri, venerdì 4 febbraio, in un appezzamento di terreno in via Verzola, nel territorio comunale di San Possidonio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia Locale di Mirandola e la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Non sono stati segnalati feriti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017