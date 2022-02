Principio di incendio al bar domato dai vigili del fuoco

MODENA- Intorno alle 8.30 di questa mattina i vigli del fuoco di Modena sono intervenuti in un bar di via San Carlo, a Modena, per un principio di incendio all’interno del locale cucina.

Fortunatamente non risultano feriti e il locale ha riportato danni agli impianti e annerimento da fumo.

La squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto per gli ultimi controlli.

Le cause dell’incendio sono probabilmente da ricondurre a un evento accidentale.

