Calcio a 5: Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice ko negli scontri diretti contro Pistoia e Cesena

di Simone Guandalini – Weekend dal sapore amaro per le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Serie A2 e Serie B di calcio a 5. Per Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice, infatti, tra sabato e domenica, arrivano due pesanti sconfitte in altrettanti scontri diretti casalinghi per le prime posizioni della classifica dei rispettivi gironi.

La sconfitta più bruciante è quella della Pro Patria San Felice, che, a Ravarino, davanti al proprio pubblico, si giocava gran parte delle proprie possibilità di concludere la stagione al primo posto nel Girone B di Serie B. Prima squadra a vincere in campionato a Ravarino in questa stagione, Futsal Cesena ha, invece, ora la promozione in mano dopo il 7-3 contro i giallorossi. Otto minuti di equilibrio, con una immediata occasione giallorossa e un legno per parte, poi la gara ha preso la direzione di Cesena, abile a sfruttare ogni singolo errore dei ragazzi di Greco e, dopo lo 0-1 di Pasolini, con la Pro Patria innervosita da alcune decisioni arbitrali, in 46″, tra 10’28” e 11″04 segna tre volte e inquadra la A, nonostante la rete di El Madi che accorcia e chiude il tempo. Nella ripresa, dopo 3 minuti i giallorossi sono già a 4 falli. Revert porta la Pro Patria a -2, ma Cesena fa il 2-5 e per dieci minuti c’è il tentativo estremo col portiere di movimento. Finisce 3-7 (il gol giallorosso è di Revert su libero).

In Serie A2, invece, Modena Cavezzo Futsal cade, in casa, contro Pistoia, col punteggio di 4-3 e vede la squadra toscana, prima in classifica a parti punti con Mestre, allungare sul +7 in graduatoria: non bastano alla formazione gialloblù la doppietta di Pires e la rete di Barbieri. A segno per Pistoia Bebetinho, Keko, con una doppietta, e Berti.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 24:

Sampdoria Futsal – VIS Gubbio 4-3

Buldog Lucrezia – Mestre 5-6

Città di Massa C5 – Sporting Altamarca Futsal 4-4

Futsal Villorba – Lenzi Automobili Prato 5-1

Modena Cavezzo Futsal – CS Gisinti Pistoia 3-4

Serie A2, Girone B, classifica:

CG Gisinti Pistoia 45*

Mestre 45*

Sampdoria Futsal 44*

Città di Massa C5 39*

Modena Cavezzo Futsal 38*

Futsal Villorba 28*

VIS Gubbio 25

Sporting Altamarca Futsal 22*

Buldog Lucrezia 19

Lenzi Automobili Prato 18*

Fenice Venezia Mestre 17*

C.U.S. Ancona 4*

*una partita in meno

Serie B, Girone B, risultati giornata 20:

Aposa Bologna – Futsal Sassuolo 7-4

Lavagna C5 – Athletic C5 7-4

Pro Patria San Felice – Futsal Cesena 3-7

Sant’Agata Futsal – Olimpia Regium 4-11

Russi – Fossolo 76 Calcio 2-2

Dolomiti Energia Rovereto – Dozzese 1-2

Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 53

Pro Patria San Felice 50

Olimpia Regium 49

Dolomiti Energia Rovereto 37

Russi 34

Fossolo 76 Calcio 33

Sant’Agata Futsal 30

Aposa Bologna 24

Dozzese 20

Athletic C5 8

Futsal Sassuolo 6

Lavagna C5 5

