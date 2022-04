Cispadana, Palazzi: “Io capro espiatorio, Pd continua a perseguire un progetto irrealizzabile”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, l’ex sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, interviene sul tema Cispadana, affermando di essere stato utilizzato, durante il mandato come primo cittadino, come capro espiatorio per la mancata realizzazione dell’opera:

“Era l’11 aprile 2017, giusto 5 anni fa, pochi mesi dopo la mia elezione: fui l’unico sindaco della Bassa Modenese che si espresse favorevolmente per la realizzazione di una Superstrada Cispadana anziché del faraonico progetto dell’autostrada Ferrara-Rolo Reggiolo che da 60 anni a questa parte non è mai stato realizzato.

Il PD regionale si scagliò contro di me e diventai oggetto sui social di terribili ed ingiustificate critiche, solo per essermi espresso a favore di progetto di strada al servizio di tutti, delle Aziende che necessitano il collegamento per trasportare merci, e per i cittadini, che avrebbero il diritto ad avere una strada che possa portarli al lavoro in meno tempo e con meno pericoli, in modo più snello, una strada che ci avrebbe collegato con le più grandi arterie stradali ed al servizio del nostro territorio rendendolo più attrattivo dal punto di vista economico e turistico.

Il PD, invece, insieme a Bonaccini cosa fa? Se la prende con Palazzi, il primo sindaco della Lega, che ha spezzato l’egemonia in terra rossa, e lo trasforma in un capro espiatorio, additandolo come responsabile dei ritardi dell’opera, ma per nascondere, invece, le proprie incapacità amministrative.

Sono 60 anni che aspettiamo, ed il nostro territorio soffre di una insufficiente viabilità che penalizza le nostre imprese e la mobilità dei nostri cittadini. Il vero colpevole è il PD REGIONALE, che si ostina a perseguire un progetto irrealizzabile, con la complicità del PD LOCALE e di tutti i suoi sindaci

La Regione in questi anni ha più di una volta dichiarato che i cantieri per l’autostrada si sarebbero aperti a breve, prima nel 2017, poi nel 2018, e ancora nel 2020 in occasione delle elezioni regionali, ed infine un anno fa dichiarando che si era prossimi a risolvere la “complessa” situazione e che i lavori sarebbero iniziati presto.

Ma il risultato è che se si fosse investito nel completamento della superstrada che già unisce Ferrara a S. Agostino con una spesa nettamente inferiore al miliardo e mezzo dell’autostrada, (si parlava infatti di 200 milioni), a quest’ora l’arteria di collegamento si sarebbe già potuta realizzare ed utilizzare.

E’ incredibile che, dopo la debacle della Sanità Provinciale (con la chiusura di diversi Ospedali negli ultimi decenni ed il pericolo di ridimensionamento dell’Ospedale di Mirandola),dello schizofrenico Piano dei Rifiuti Regionale che ci assegna 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti, si aggiunge anche la beffa del fallimento della viabilità attraverso le ennesime e puerili bugie e giustificazioni.

Sono passati altri 5 anni e siamo ancora qui ad aspettare, fino a quando? E quali saranno le prossime scuse del PD?”