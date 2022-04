Cittadinanza a Mussolini, il sindaco di Carpi: “Ripresenteremo la delibera finchè non verrà revocata”

CARPI – In occasione del 25 aprile, 77esimo anniversario della Liberazione, a Carpi era ospite della commemorazione ufficiale l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Nel corso delle celebrazioni, la deputata, ora membro della Commissione Affari Esteri, è intervenuta a proposito della mancata revoca della cittadinanza onoraria del Comune di Carpi a Mussolini, che aveva fatto discutere nelle scorse settimane, diventando tema di dibattito anche a livello nazionale.

“Sono rimasta sconcertata nell’apprendere che nel vostro Consiglio comunale ci siano esponenti convinti che, in fondo, non sia un problema che Benito Mussolini rimanga cittadino onorario di Carpi e che quindi non hanno votato la delibera di revoca”, ha commentato Laura Boldrini, rivolgendosi ai cittadini carpigiani.

Sull’onda delle affermazioni dell’ex presidente della Camera, il sindaco di Carpi ha poi annunciato che la delibera verrà nuovamente presentata in Consiglio comunale e che ciò avverrà finchè non passerà e la cittadinanza verrà revocata: “Sarà utile tornare a discutere – afferma il sindaco Bellelli – perchè finchè non la tiriamo via, quella cittadinanza, noi ripresentiamo quella delibera. Sono sicuro che troveranno le motivazioni per votarla a un certo punto”.

