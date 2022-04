Eccellenza, Modenese: pari a San Michele, discorso salvezza rimandato all’ultima giornata

Inizia con un pari contro la Sanmichelese l’avventura di mister Paganelli sulla panchina della Modenese, nel Girone A di Eccellenza. La prima situazione pericolosa, dopo appena cinque minuti di gioco, la creano gli ospiti con un colpo di testa di Ouattara, su cross di Falanelli, che però non inquadra la porta. Al 12’ arriva la risposta dei padroni di casa con una conclusione al volo, dal limite dell’area, di Saccani che si spegne sul fondo. Altra chance per la squadra di mister Azzurro al 21’ con cross di Manzini per Lusoli che, da ottima posizione, calcia centralmente e Iattoni blocca. Quattro minuti più tardi la Sanmichelese passa in vantaggio con un lungo lancio che trova Peddis solo in area di rigore con l’attaccante biancoverde che fulmina Iattoni e sblocca così la gara. Reazione immediata della Modenese che, alla mezz’ora, trova il pari con una bella triangolazione tra Falanelli, Capasso e Ouattara con quest’ultimo che batte Bianculli con un preciso diagonale. Si va all’intervallo sull’1-1. La Sanmichelese inizia la ripresa con il piede sull’acceleratore e torna subito avanti con Lusoli. La reazione ospite, ancora una volta, non tarda ad arrivare e al 64’ Lusvarghi, con una potente conclusione su calcio di punizione, ristabilisce la parità. Nella seconda parte della ripresa non accade nulla di significativo con le due squadre che si dividono la posta in palio: 2-2 il finale. Per quanto riguarda i verdetti ufficiali nella zona bassa della classifica è tutto rimandato all’ultima giornata.

TABELLINO



SANMICHELESE-MODENESE 2-2



Reti: 25’ Peddis (S), 30’ Ouattara (M), 47’ Lusoli (S), 64’ Lusvarghi (M).



Sanmichelese: Bianculli, Ferrari, Salomone (85’ Merli), Cristiani, Bellentani, Barbati, Lusoli, Saccani (88’ Vacondio), Peddis (88’ Frimpong), Manzini, Dago; A disposizione: Di Gennaro, Merli, Macchioni, Vacondio, Rispoli, Pellati, Frimpong, Morchid, Corrente; All. Azzurro



Modenese: Iattoni, Lo Bello, Caracci, Tardini, Lusvarghi, Saetti Baraldi (52’ Posponi), Pilia (62’ Seroukh), Malverti, Ouattara, Falanelli, Capasso (52’ Depietri); A disposizione: Aimi, Andolina, Depietri, Riva, Ligabue, Serroukh, Posponi, Manzo, Costa; All. Paganelli



Ammoniti: Cristiani, Posponi

