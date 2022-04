Furgone esce di strada e si ribalta: ferito il conducente

CASTELFRANCO EMILIA – Un incidente si è verificato nella mattinata odierna sulla tangenziale di Castelfranco Emilia. Intorno alle ore 8.45, infatti, un furgone è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi a lato della carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco. Il conducente, ferito, è stato estratto dall’abitacolo del furgone e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017