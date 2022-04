Incidente a Novi: tre feriti, tra cui una 16enne

NOVI DI MODENA – Incidente a Novi di Modena, nella serata di ieri, venerdì 15 aprile. Intorno alle 18.30, sulla provinciale 50 di Moglia, in via Benedetto Croce, riporta la “Gazzetta di Modena”, un’auto guidata da una donna, con accanto una ragazza di 16 anni, si è scontrata con un altro veicolo, alla cui guida c’era una donna di 50 anni. Tutte e tre le persone a bordo delle auto sono rimaste ferite in seguito all’impatto: per la 16enne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

