“Ne vale la pena”, venerdì 6 maggio a Carpi incontro con Nicola Gratteri

CARPI – Sono stati resi noti gli appuntamenti del mese di maggio della rassegna “Ne vale la pena”, promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con BPER Banca, Radio Bruno e Mondadori Store e curata da Pierluigi Senatore Questi gli appuntamenti in programma nel mese di maggio a Carpi:

Venerdì 6 maggio ore 21 Auditorium “Loria” NICOLA GRATTERI – Procuratore di Catanzaro e da 40 anni impegnato contro la ‘ndragneta sarà a Carpi presso l’Auditorium “Loria” di via Rodolo Pio. Per l’occasione verrà presentato anche il suo ultimo lavoro scritto con lo storico Antonio Nicaso, “Complici e colpevoli”.

Mercoledì 11 maggio ore 21 Auditorium “Loria” CARLO LUCARELLI – Uno degli scrittori più apprezzati in Italia sarà ospite di Ne Vale La Pena per presentare il suo romanzo “Leon” dove ritorna l’Iguana, uno dei più feroci serial killer del Paese.

Venerdì 13 maggio ore 21 “Auditorium “Loria” GIGI RIVA – Con l’editorialista, inviato e firma di punta dell’Espresso parleremo della tragedia di questi due anni di pandemia del Covid-19 attraverso il suo libro “Il più crudele dei mesi” una sorta di Spoon River delle vittime del virus. Ma non potremo perdere l’occasione di chiedere a Gigi Riva, profondo conoscitore di quei Paesi, la sua opinione sulla guerra Russia-Ucraina.

Sabato 21 maggio ore 17 Teatro Comunale FRANCO GABRIELLI – A dieci anni dal terremoto che sconvolse l’Emilia, Franco Gabrielli, all’epoca a capo del Dipartimento della Protezione Civile torna in città per parlare di quei giorni, ma anche del sistema della Protezione Civile in Italia e di come sia stata, negli anni, destrutturata. Il libro che porterà è “Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione civile”. Ma anche in questo caso sfruttando il suo attuale ruolo di Sottosegretario delegato alla Sicurezza Nazionale, non potremo non parlare di sicurezza e difesa. All’incontro sarà presente il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli

