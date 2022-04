Non paga il biglietto del treno e rifiuta di fornire le proprie generalità: 32enne denunciato

MODENA – Nella tarda serata di ieri, venerdì 8 aprile, i Carabinieri della Stazione di Modena-San Damaso hanno denunciato in stato di libertà un 32enne per rifiuto di fornire le proprie generalità. In particolare, l’uomo, dopo essersi rifiutato di pagare il biglietto del treno sul quale stava viaggiando, ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri, che sono intervenuti su segnalazione della Polizia Ferroviaria di Modena.

