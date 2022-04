Nonantola Film Festival, la 16^ edizione prosegue con “La scelta di Anne – L’Événement”

NONANTOLA – Con la proiezione di “La scelta di Anne – L’Événement”, opera seconda della 42enne regista, sceneggiatrice, giornalista e scrittrice francese Audrey Diwan, in programma giovedì 28 aprile, alle 20.30, alla Sala Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola, prosegue la 16esima edizione del Nonantola Film Festival, organizzato dall’omonima APS affiliata Arci UCCA. Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass e mascherina Ffp2, inizio alle 20.30.

Il film della Diwan – adattamento cinematografico del romanzo ‘L’evento’ della scrittrice francese Annie Ernaux – ha vinto l’anno scorso il Leone d’oro alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2022 si è aggiudicato il premio come Miglior Film e il premio per Miglior Attrice ai Lumiére, il premio come Miglior Promessa Femminile ai César. Nel cast, guidato da Anamaria Vartolomei nella parte della protagonista, tra gli altri anche Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis e Fabrizio Rongione.

Nel 1963, Anne, studentessa brillante e di modesta estrazione sociale, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata. A rischio è anche il futuro che si è prefigurata, in un’epoca in cui, in Francia, l’aborto è illegale. “L’événement” non è un film da cui si esce indenni. Adattamento del romanzo omonimo di Annie Ernaux, è la storia cruda di una ragazza al debutto della vita per cui è inimmaginabile avere un bambino e rinunciare ai suoi sogni.

Prima della legalizzazione dell’aborto e l’arrivo della pillola contraccettiva, l’interruzione della gravidanza per una donna era un campo di battaglia, il teatro di un vero dramma. L’evento del titolo accade quindici anni prima la Loi Veil, che segna un pre e un dopo. Nella Francia degli anni Sessanta, medici e pazienti rischiavano la prigione in caso di aborto. Prima che una legge consentisse a una donna il diritto all’interruzione volontaria, le donne non avevano scelta e non potevano scegliere di non avere un figlio. Rischiavano la propria salute abortendo clandestinamente e giocandosi a dadi il destino.

Emancipato con cognizione dalle questioni di coscienza, “L’événement” è soprattutto un’esperienza fisica, un viaggio corporale così freddo e preciso, così netto e frontale da sentire il gemito delle spettatrici in sala quando una sonda abortiva penetra il sesso della protagonista. Audrey Diwan gira in 4:3 e camera in spalla negandoci la via di fuga. Non abbiamo scelta, sentiremo da vicino tutte le emozioni di Anne. Come per la protagonista il mondo fuori non esiste. Non c’è fuori campo per noi e non c’è nessuno per lei, nessuno pronto ad aiutarla, a sostenerla, a consigliarla, a dirle anche solo che andrà tutto bene”. (Marzia Gandolfi, MyMovies).

Oltre alla proiezione nell’ambito del Nonantola Film Festival, una mostra con 55 opere di pittura, scultura e fotografia intitolata “L’arte nel cinema” a cura di NonantolArte e PhotoNonantolArte sarà visitabile tutti i giorni di proiezione nel foyer della Sala Cinema Massimo Troisi.

