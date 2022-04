Tasse, Guicciardi e Balboni: “Ammontare rimborsi Imu era noto, evitabili gli aumenti ai sanfeliciani”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso una nota stampa, Nicolò Guicciardi, segretario Pd di San Felice sul Panaro, e Andrea Balboni, capogruppo della Lista Civica Insieme per San Felice, tornano sul tema tasse:

“Apprendere in commissione Bilancio che i rimborsi statali per il mancato gettito Imu sugli edifici inagibili ammonta a circa 250mila euro mette in luce l’ennesima presa in giro ai cittadini messa in atto da questa amministrazione, la quale ha raccontato di essere obbligata ad alzare le tasse ai sanfeliciani.

Raccontare di non avere disponibilità di queste risorse, e quindi non poterle nemmeno mettere nel bilancio di previsione, salvo affermare pochi giorni dopo l’esatto contrario, è un comportamento scorretto che rompe il rapporto di fiducia che un’amministrazione comunale avrebbe il dovere di mantenere attraverso chiarezza e trasparenza nell’informare cittadini e associazioni oltre ai consiglieri.

Questa notizia rende quindi evidente che c’erano i soldi a disposizione per scongiurare gli aumenti dell’addizionale Irpef e Imu per l’anno corrente, così come proposto dal nostro gruppo in Consiglio comunale al fine di evitare rincari ulteriori sulle spalle dei lavoratori con redditi medio-bassi e dei pensionati, i quali più di tutti pagheranno una scelta palesemente ingiustificata che non ha tenuto conto dei rimborsi messi a disposizione dallo Stato e che al Comune di San Felice sono dovuti per legge”.