Tenta di rubare un’auto, 22enne arrestato dalla Polizia di Stato

MODENA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un ragazzo di 22 anni per il reato di tentato furto aggravato. La notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile, verso le ore 4, una volante è intervenuta in zona centro, a Modena, in seguito alla segnalazione da parte di alcuni passanti di movimenti sospetti. Gli operatori accertavano un tentativo di furto ad opera di un giovane che, dopo aver infranto il vetro del finestrino di un’autovettura in sosta, si stava allontanando frettolosamente a piedi lungo corso Cavour, verosimilmente perché temeva di essere stato visto. Gli Agenti hanno fermato l’uomo a poca distanza, trovandolo in possesso di due cacciaviti risultati essere compatibili per la forzatura del blocchetto di accensione del veicolo. L’autovettura, infatti, oltre a presentare la rottura del vetro risultava con una forzatura al blocchetto di accensione. L’uomo è stato tratto in arresto e gli arnesi atti allo scasso sequestrati. Allo stesso era stato notificato nei giorni scorsi il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore. Gli agenti hanno immediatamente informato il proprietario del veicolo, cui hanno prestato l’assistenza del caso

