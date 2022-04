Vaccino anti-Covid: accesso libero per chi non può rispettare l’appuntamento ricevuto tramite SMS

Non è più necessario spostare l’appuntamento per la vaccinazione anti-Covid: chi non riesce a presentarsi nel giorno e all’orario indicati nell’SMS può accedere liberamente, quindi senza prenotazione, in uno dei Punti Vaccinali della provincia, mostrando agli operatori l’SMS ricevuto: è fondamentale consultare la pagina del sito web dell’Ausl di Modena https://www.ausl.mo.it/ vaccino-covid-libero-accesso per conoscere le fasce orarie dedicate al libero accesso in ogni Punto vaccinale della provincia.

La novità interessa tutti i cittadini ai quali l’Azienda USL di Modena ha inviato l’SMS con l’appuntamento per la vaccinazione, sia per la “seconda dose di richiamo” (o seconda dose booster) sia per le dosi booster di coloro che erano risultati positivi dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Il libero accesso, inoltre, era già previsto per chi doveva avviare o completare il ciclo primario (prima o seconda dose).

Di conseguenza, a partire dal mese di maggio verrà sospeso il numero di telefono (059 2025333) dedicato a prenotazione e cambio appuntamento delle vaccinazioni anticovid, così come non sarà più necessario recarsi in farmacia per le stesse operazioni di prenotazione o spostamento. Tutte le informazioni e gli orari riguardo il libero accesso sono disponibili alla pagina dedicata del sito Ausl www.ausl.mo.it/vaccino-covid- libero-accesso.

Novavax – Inoltre, anche chi intende iniziare il ciclo vaccinale con Novavax (vaccino autorizzato per gli over 18), non dovrà prenotare ma potrà recarsi in accesso diretto esclusivamente presso l’HUB vaccinale di Modena (strada Minutara 1), tutti i martedì dalle ore 10 alle ore 14.

